Concluse gallerie M4, prime fermate primavera 2021

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Si è conclusa oggi, con l'arrivo delle talpe al cantiere di Solari, la realizzazione di tutte le gallerie della nuova metropolitana di Milano, la M4. Tutto lo scavo, da Linate a San Cristoforo, di circa 15 chilometri per ciascuna direzione è stato completato.

Dopo lo stop ai lavori imposto dal Covid, il cronoprogramma dell'opera prevede l'apertura della prima tratta in primavera del 2021, da Linate a Forlanini. Un'opportunità che il Comune sta valutando in base a come sarà il traffico aereo sull'aeroporto di Linate. "La prima buona notizia da dare è che siamo in condizione di completare il lavoro e di poter aprire da Linate in primavera del 2021 - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, presente all'arrivo della talpa -. Non voglio fare un'apertura per il gusto di aprire e dalle valutazioni che abbiamo il rapporto tra costi e benefici è troppo penalizzante per la città. A loro di M4 ho dato il compito di arrivare in tempo e mi auguro di aprire, poi valuteremo cosa converrà fare.

Ho sentito anche i vertici di Sea ed è ancora molto difficile fare previsioni oggi sul trasporto aereo fra 6 mesi". (ANSA).