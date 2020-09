Atalanta: Piccini si presenta, carte in regola per scudetto

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "L'Atalanta è una squadra con grandi individualità e un calcio fantastico: una realtà bellissima e importante". Cristiano Piccini, appena arrivato in prestito dal Valencia, ha già sostenuto la prima sessione di allenamenti.

"Sono meravigliato del centro sportivo di Zingonia, da top club: Valencia, Betis e Sporting sono grandi società ma non ne hanno uno così. Qui è tutto all'avanguardia: sono orgoglioso e onorato di far parte di questa società", ha aggiunto nell'intervista video ai canali ufficiali atalantini. L'esterno fiorentino rimpatria dopo 6 anni: "Tornare in Italia è una cosa molto bella: i miei genitori si possono godere di più la mia bambina.

La Spagna era un po' casa mia, ho vissuto in città bellissime e giocato per squadre importanti - ha sottolineato Piccini, che ha ereditato la maglia numero 21 da Timothy Castagne, ceduto al Leicester -. Al Betis ho vinto la Segunda Division rimanendo altri due anni, poi la stagione allo Sporting Lisbona. Mi ha preso il Valencia e lì abbiamo vinto una Coppa del Re dopo 11 anni senza titoli, anche se il secondo anno è stato difficile per via del secondo grave infortunio della mia carriera".

Il quasi ventottenne laterale (compleanno il 26 settembre), reduce dal 2019-2020 praticamente perso (2 partite nella Liga) per la frattura della rotula destra, non nasconde obiettivi ambiziosi: "L'Atalanta ha le carte in regola per fare bella figura in campionato e vincere un titolo, e anche fare bene in Champions League - precisa -. L'essenziale è rimanere coi piedi per terra. Io sono un lavoratore partito dal basso facendo tutte le categorie dalla C alla A: Carrarese, Spezia, Livorno. Non mi ha regalato niente nessuno: voglio far bene qui, magari riconquistando l'azzurro e disputando l'Europeo".

Infine, il nuovo pubblico: "Saluto tutti i tifosi, spero di poterli ritrovare presto allo stadio e godere per le vittorie, forza Atalanta". (ANSA).