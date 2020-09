Arrestato dopo rapina nel Lodigiano, contestati altri colpi

(ANSA) - LODI, 09 SET - Un presunto rapinatore seriale di uffici postali e farmacie, un uomo di 57 anni di Melegnano (Milano), pregiudicato, e che era già stato arrestato, in flagranza di reato, il 24 luglio scorso, dopo aver rapinato l'ufficio postale di Graffignana (Lodi), è stato raggiunto da nuove contestazioni dei carabinieri.

Oltre a quell'episodio, gli vengono ora addebitate altre 4 rapine, nel lodigiano, tra Lodi, Graffignana, Marudo e Castiraga Vidardo, ma si ipotizza che abbia colpito anche a Carpenedolo, nel Bresciano e a Vidigulfo, nel Pavese.

In tutte le occasioni, gli investigatori hanno riscontrato che le rapine venivano messe a segno da un uomo, parzialmente mascherato e armato di taglierino, che arrivava in auto fino a pochi chilometri dall'obiettivo prescelto e, poi, entrava in azione con una bicicletta caricata precedentemente sulla sua auto facendo, così, credere di essere un malvivente residente in zona. (ANSA).