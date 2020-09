Sgomberato laboratorio occupato Kasciavit

(ANSA) - MILANO, 08 SET - "Il Laboratorio Occupato Kasciavit e' stato sgomberato": lo comunicano sui social gli stessi occupanti, spiegando che "proprio questa mattina la polizia si e' presentata davanti allo spazio di via Trentacoste", in zona Ortica, a Milano. Lo spazio, ex sede Mondadori-Electa, era stato occupato solo pochi giorni fa.

"Ha vinto quindi - si legge su facebook - la politica di una città che si costruisce su deserto e pacificazione sociale togliendo il respiro, di fatto, alla spinta e alla voglia di cambiamento reale. Il laboratorio che abbiamo provato a costruire in questi giorni era animato da passione, energia e soprattutto da volontà di costruire qualcosa di differente, qualcosa di energico, utile per la città ed alternativo. Uno spazio accessibile per tutte e tutti, dove le menti e i corpi fossero liberi di esprimersi nel modo migliore possibile. E invece, a tutto questo hanno deciso di mettere la parola fine.

Crediamo che gli spazi come L.OC.K. siano necessari all'interno di realtà come Milano, e che troppo spesso si cerchi invece di soffocarli, di metterli in silenzio".

Il laboratorio era pensato per ospitare le attività di mutuo soccorso della Brigata Scighera e il coordinamento studentesco azadî, con un'aula studio "costruita ed igienizzata rispettando tutte le norme igienico-sanitarie in soli tre giorni".

La Brigata Scighera, che ha cominciato il suo lavoro durante il lockdown, annuncia che oggi continuerà la sua attività davanti allo spazio di Via Trentacoste 7, da dove partiranno le consegne. (ANSA).