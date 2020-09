Scritte contro Fontana, nuova indagine

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Per il cartellone con la scritta 'Fontana assassino' esposto da alcuni esponenti dei Carc davanti a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, in occasione della discussione della mozione di sfiducia al governatore lombardo, la Procura di Milano aprirà una nuova indagine per minacce e diffamazione che poi verrà riunita a quella già avviata nei mesi scorsi per i murales offensivi nei confronti del Governatore della Lombardia e anche nei confronti del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Il responsabile dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili è in attesa dell'informativa con cui la Digos denuncerà gli attivisti del Carc presenti al presidio in vista della loro iscrizione nel registro degli indagati. (ANSA)