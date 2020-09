Pusher minaccia CC con machete, preso

(ANSA) - MILANO, 08 set - Un marocchino di 37 anni è stato arrestato per spaccio dopo aver minacciato con un machete i carabinieri che lo hanno sorpreso in un'area boschiva a Solaro (Milano).

Alle 20.30 di ieri i militari della stazione locale hanno incrociato il marocchino nel punto di spaccio lungo la via XII strada. Alla vista delle divise il nordafricano ha tentato la fuga tra gli alberi, ma è stato raggiunto provando ad allontanare i carabinieri brandendo un machete lungo 35 centimetri. Dopo alcuni attimi di tensione e una breve colluttazione, il marocchino è stato disarmato e bloccato. In tasca aveva 35 dosi di cocaina (per un peso complessivo di 11,55 grammi), 840 euro, 3 cellulari, un coltello da cucina e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 37enne, che aveva già precedenti, è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante la colluttazione sia lui che 3 militari hanno riportato lievi contusioni medicate all'ospedale di Garbagnate Milanese (Milano). (ANSA)