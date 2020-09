Musica: concerto al parco BAM per i 250 anni di Beethoven

(ANSA) - MILANO, 08 SET - E' in programma nel parco BAM (Biblioteca degli Alberi Milano) il 12 settembre, a partire dalle ore 20, la seconda edizione di Back to the City Concert, organizzato dalla Fondazione Riccardo Catella.

Un concerto - come afferma Kelly Russell Catella, direttore generale della Fondazione - che "rientra nel palinsesto di BAM, che offrirà più di 180 momenti culturali alla città da qui a fine anno per rendere il connubio natura e cultura disponibile a tutti".

L'evento - ideato da Francesca Colombo, direttore generale culturale di BAM - offre quest'anno al pubblico la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, in occasione dei 250 anni dalla sua nascita. L'esecuzione è affidata all'Orchestra de 'I Pomeriggi Musicali' e al Coro Costanzo Porta, diretti da Nathalie Stutzmann.

Il concerto è gratuito e, previa prenotazione sul sito di BAM, il pubblico potrà sedersi o sdraiarsi sul tappeto verde dell'Area Cedri di fronte al palco, oppure ascoltare liberamente le note della Nona Sinfonia passeggiando nel Parco. L'area dedicata al concerto sarà organizzata per offrire l'ascolto in totale sicurezza anti-Covid. (ANSA).