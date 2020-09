Moda: showroom fanno sistema, nasce nuova associazione

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Sono già 50 le adesioni pervenute a Best showroom, la nuova associazione - aderente a Confcommercio - delle realtà showroom multibrand nata per dare visibilità a uno dei tasselli fondamentali del sistema moda italiano.

"Con una forza reattiva immediata da parte di tutto il fashion italiano - spiegano i componenti del Comitato promotore - abbiamo già raccolto 50 adesioni e puntiamo a raggiungere quota 100 in un periodo brevissimo. Inoltre, in ottica di sistema per far tornare protagonista un anello fondamentale della filiera come quello delle agenzie commerciali e spazi di rappresentanza abbiamo scelto di aprire la nostra associazione solo ai migliori showroom multibrand storicamente presenti a Milano. Di fatto sarà una realtà unica e inedita del settore".

Per ridare slancio a Milano e a tutto il sistema paese, Best showroom si è fatto promotore, insieme a White, Camera Moda e Camera Buyer del progetto Milano loves Italy che, per la fashion week di settembre 2020, intende coinvolgere le più importanti boutique in un progetto di "Fuorisalone della moda", creando momenti di aggregazione nei punti vendita con eventi creati su misura. (ANSA).