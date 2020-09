E' ufficiale, Kolarov è un giocatore dell'Inter

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Ora è ufficiale: Aleksandar Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter. Lo annuncia il club nerazzurro in una nota, ricordando la storia del giocatore serbo cresciuto tra le sirene della guerra a Belgrado e con un "amore viscerale" per il pallone.

Alla Roma, come annunciato dalla società giallorossa, andrà un corrispettivo di 1.5 milioni di euro più mezzo milione di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

