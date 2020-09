(ANSA) - MILANO, 08 SET - "Milano è un punto di riferimento importante non solo dal punto di vista economico e finanziario" ed "essere qui é un grande segno di vicinanza al popolo lombardo" che ha sofferto tanto per il Covid: lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio incontrando la stampa in prefettura a Milano insieme alla collega spagnola Arancha Gonzales Laya. (ANSA)