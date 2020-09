Design: Ied mette a disposizione 100 borse studio

(ANSA) - MILANO, 08 SET - L'Istituto Europeo di Desisgn (Ied) e l'Accademia di Belle Arti "Aldo Galli" mettono a disposizione 100 Borse di Studio per iscriversi a un corso triennale o quinquennale in partenza a ottobre 2020 nelle sedi di Milano, Roma, Torino, Firenze, Cagliari e Como. Alle borse di studio si aggiunge un ulteriore aiuto della Fondazione Francesco Morelli - proprietaria dei beni di Francesco Morelli, fondatore dello Ied - che ha destinato uno speciale "Fondo Covid" sempre a sostegno dell'educazione al design che sarà erogato in 50 voucher.

Lo rende noto lo Ied, spiegando che per candidarsi è necessario registrasi sulla pagina dedicata del sito dell'istituto entro il 17 settembre e partecipare alla giornata di selezione del 22 settembre. La selezione avverrà in modalità online, attraverso un test culturale e una prova progettuale creativa inerente l'area del corso scelto. Il brief generale della prova si concentrerà sul tema delle Distanze cui ci hanno abituato questi mesi.

Per presentare l'offerta del nuovo anno accademico, martedì 15 settembre si terrà invece la giornata di IED Open Day online dedicata a scoprire i corsi Triennali, Master o di Formazione Continua in ambito Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione, Arte e Restauro. (ANSA).