Brad Pitt protagonista nuova campagna Brioni

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Brad Pitt, brand ambassador Brioni, è protagonista della nuova campagna pubblicitaria 'tailoring legends' Autunno / Inverno 2020 del marchio di eleganza maschile. Ritratto in bianco e nero dal fotografo Mikael Jansson, il premio Oscar interpreta lo stile Brioni indossando capi come l'abito Virgilio e la Travel Jacket, entrambi ispirati dall'archivio del marchio per celebrare il suo 75 ° anniversario. La campagna debutta oggi in tutto il mondo. (ANSA).