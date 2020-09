Trotto: Barbaresco Grif vince Nazionale

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Dopo Il Città di Napoli ora il Gran Premio Nazionale a La Maura: asso pigliatutto Barbaresco Grif che ieri ha dominato la tradizionale gara milanese del Gruppo 1 dei tre anni, stabilendo il record della corsa con 1.12.1 nonchè la migliore prestazione tra i coetanei sui 2250 metri. Il portacolori della scuderia Esposito, da quando è passato al training di Holger Ehlert e nelle mani di Enrico Bellei, grande interprete di una difficile corsa, centra il secondo successo consecutivo dopo quello del Garigliano e si candida ad un ruolo di favorito per il prossimo Derby, insieme con Blackflash Bar che ha invece firmato Marangoni e Giovanardi.

Entrambi potranno tra l'altro evitare le batterie che saranno tra due settimane. Secondo un altro allievo di Ehlert, Banderas Bi.

Ma alla tavola del Derby forse bisognerà apparecchiare anche per un cavallo che ieri ha stupito tutti: Alessandro Gocciadoro, a secco nella prova di cartello con Babirussa Jet, ha presentato nel premio Ilaria Jet un Bepi Bi strepitoso che ha praticamente corso da solo con parziali vertiginosi e chiudendo a media di 1.11.5, eguagliando così il record di Unicka, la campionessa rapita e mai ritrovata, per un cavallo di tre anni sui 1650 metri a Milano. (ANSA).