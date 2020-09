Trasporti: Sala, capienza all'80% creerà disagio emotivo

(ANSA) - MILANO, 07 SET - "Riportare il trasporto pubblico all'80% della capacità massima creerà perlomeno disagio emotivo nei confronti degli utenti. In tanti si lamenteranno degli assembramenti sui mezzi. Noi non possiamo che garantire che applicheremo esattamente la regola di chiudere le metropolitane quando si rischia di superare quel livello, di fornire gel igienizzanti e di aumentare la pulizia". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando al convegno in streaming "Quale sanità a Milano. Le sfide post-Covid", organizzato da Cgil Milano con Cisl e Uil.

Nel suo intervento Sala ha collegato il tema dei trasporti a quello della scuola. "Nessuno di noi ha la bacchetta magica, l'importante è cercare di arrivare il più preparati possibile" ha auspicato il sindaco, ricordando le azioni già intraprese: "Come Comune di Milano abbiamo acquistato un grande numero di termoscanner e di dpi, abbiamo cercato di facilitare l'ingresso istituendo vie car free o allargando lo spazio sui marciapiedi.

Abbiamo messo 6 milioni di euro per migliorare la pulizia nelle aule e nei plessi, abbiamo usato i poteri commissariali attribuiti ai sindaci per velocizzare i lavori e la ridefinizione degli spazi scolastici. Faremo tutto il possibile, e su questo chiediamo la collaborazione di tutti, per le vaccinazioni, quelle obbligatorie e quelle facoltative". (ANSA).