Scuola:al liceo Beccaria Milano,'che strano tornare in aula'

(ANSA) - MILANO, 07 SET - A Milano ritorno sui banchi di scuola con una settimana di anticipo per gli studenti di alcuni istituti superiori, tra cui il liceo classico Beccaria. Tra i ragazzi, che sono tornati in classe dopo mesi di didattica online da casa, c'è voglia di ripartire e spirito di collaborazione per il rispetto delle misure di sicurezza che prevede ad esempio di indossare le mascherine.

"Ci sentiamo strane a rientrare in aula dopo tanti mesi - hanno spiegato due studentesse che hanno appena iniziato il quinto anno - ma, tranne che per le misure di sicurezza anti contagio, tutto è come prima. In classe i banchi sono più distanziati, non c'è l'intervallo e dobbiamo indossare le mascherine, che quando siamo seduti al banco si possono abbassare".

Anche al liceo Beccaria gli ingressi e le uscite sono scaglionate per non creare assembramenti e la didattica "potrebbe essere mista per un periodo, come ci hanno spiegato - ha aggiunto una studentessa - con alcuni di noi presenti ed altri da casa". A scuola "si sono organizzati bene con tutte le misure di sicurezza - ha commentato uno studente -, oramai ci siamo abituati ad indossare mascherine e non ci pesa. È stato un primo giorno positivo dopo mesi di lontananza". (ANSA).