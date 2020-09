Diodato in concerto: 'Finalmente a Milano'

(ANSA) - MILANO, 07 SET - "Cadere non è inutile, cadere è ritrovarsi" canta Diodato in 'Alveari", canzone dal suo ultimo album con cui apre stasera il primo dei suoi 2 concerti milanesi, gli ultimi del tour di 'Un'altra estate', entrambi sold out, al Castello Sforzesco.

"Ci abbiamo messo tantissimo tempo ma stasera possiamo dirlo, finalmente a Milano" dice al pubblico il vincitore di Sanremo, alludendo alla data rimandata alcuni mesi fa e recuperata ora. E poi spazio a 'Un'altra estate', l'anti tormentone della stagione che ha anche dato il nome dei concerti con cui l'artista è tornato a esibirsi dal vivo dopo l'interruzione dei live dovuta alla pandemia. E anche stasera a Milano tutti seduti e distanziati, ma non distanti, uniti dalla capacità del cantautore di 'Fai rumore' di interpretare con classe le emozioni più sottili di questo momento storico.

"Sapete tutti che è stata un'estate particolare, volevamo fare 1000 concerti ma - racconta al suo pubblico tra gli applausi - ci rifaremo. E' stata comunque un'estate magica, mi avete inondato d'amore e vi volevo ringraziare, mi avete insegnato che non bisogna avere paura di questa felicità". (ANSA).