L'ospedale di Como limita le visite ai degenti

(ANSA) - COMO, 07 SET - L'ospedale Sant'Anna di Como ha deciso di limitare al minimo indispensabile le visite ai degenti "stante l'attuale andamento epidemiologico di Covid-19 e le difficoltà riscontrate rispetto alla gestione delle visite", come spiega in una nota la direzione sanitaria di Asst Lariana.

Così è stato disposto che i reparti ospedalieri adottino nuove modalità organizzative in modo da far rispettare tassativamente le regole di accesso.

"Le visite ai degenti, compresi i colloqui con i medici, devono essere limitate al minimo indispensabile, fatti salvi casi eccezionali; è in ogni caso necessaria l'autorizzazione del primario/coordinatore infermieristico; il visitatore eventualmente ammesso deve essere uno e preferibilmente sempre lo stesso". "A partire dal 14 settembre non potrà esserci più alcuna tolleranza - osserva il direttore sanitario Matteo Soccio - Ogni reparto si occuperà delle comunicazioni con i familiari, che saranno garantite in modo puntuale e costante, e dell'eventuale gestione in merito alla consegna o ritiro di indumenti/oggetti. E' bene ricordare che parliamo di regole a tutela dei pazienti e dello stesso personale adibito alla loro cura". (ANSA).