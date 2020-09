F1: Monza; Fontana, Lombardia non si ferma mai

(ANSA) - MILANO, 06 SET - "Siamo orgogliosi che la nostra Lombardia sia la regione ad ospitare il primo grande evento sportivo internazionale d'Italia, a testimonianza che in questa terra non solo non ci fermiamo mai quanto non ci arrendiamo di fronte alle avversità": è quanto ha scritto il presidente della Lombardia Attilio Fontana parlando del Gp di Formula 1 che si correrà oggi a Monza.

"Oggi si volta pagina, speriamo per le nostre Ferrari che mostrano più di un problema nel finalizzare la vittoria ma tra le difficoltà lo spirito è sempre quello: "mai arrendersi, mai mollare", ha aggiunto Fontana che ha ammesso di aver "avvertito un brivido di gioia quando ieri Mick Schumacher, su una macchina rossa e italiana in questo caso la Prema, ha ottenuto la vittoria a Monza nella gara di Formula 2".

"Nonostante l'assenza dei tifosi, la vittoria del giovane Schumacher si è emozionalmente percepita riportando alla memoria i trionfi di suo padre Michael in F1 dove proprio a Monza ha vinto per ben cinque volte", ha concluso