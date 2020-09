F1: la prima di Gasly, "gara folle, vittoria pazzesca"

(ANSA) - MILANO, 06 SET - "E' incredibile. Non mi rendo ancora conto di quanto è successo. Una gara folle, siamo riusciti a sfruttare al massimo bandiera rossa ma la mia Alpha Tauri era velocissima. Non ho parole. Il team ha fatto tantissimo per me e io ho ripagato il team con la vittoria. Non riesco nemmeno spiegare quanto sono felice. E' pazzesco". Sono le prime parole di Pierre Gasly dopo aver vinto il Gran Premio di Monza, il suo primo in carriera. Gasly riporta un francese sul gradino più alto del podio dopo 24 anni. (ANSA).