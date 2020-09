F1: in caos Monza è impresa Gasly, Ferrari a picco

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Pierre Gasly, su AlphaTauri, ha vinto per un soffio il 71/o Gp d'Italia, sul circuito di Monza. Il francese ha preceduto lo spagnolo Carlos Sainz, a bordo di una McLaren. Fuori le Ferrari di Charles Leclerc, per incidente, e di Sebastian Vettel, per un problema ai freni. (ANSA).