Atalanta: Valzania resta in prestito alla Cremonese

(ANSA) - BERGAMO, 05 SET - L'Atalanta ha ufficializzato il prestito alla Cremonese di Luca Valzania con obbligo di riscatto. Già la scorsa stagione in grigiorosso dopo 4 partite in nerazzurro e la seconda metà del 2018-2019 al Frosinone in A, il centrocampista classe 1996 è di proprietà dei bergamaschi dall'estate 2015: a titolo temporaneo, fino al 2018, aveva giocato nel Cesena, nel Cittadella e nel Pescara. (ANSA).