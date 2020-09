Milano candidata per Tribunale Brevetti

(ANSA) - MILANO, 04 SET - La Presidenza del Consiglio ha individuato Milano come città candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti.

"La scelta di Milano - spiega Palazzo Chigi - quale candidata per la terza sede centrale del Tribunale unificato dei Brevetti è una decisione strategica, in direzione di un ulteriore contributo italiano allo sviluppo e alla crescita dell'Unione europea. Sarebbe al fianco di Parigi e Monaco nel compito di registrare le nuove scoperte e soluzioni ideate nel campo delle scienze umane e del farmaceutico".

"Grazie al nostro pressing - ha spiegato il governatore lombardo Attilio Fontana - e al contributo di tutti gli altri attori interessati alla vicenda, abbiamo raggiunto il risultato auspicato. Se il Governo si è mosso in questa direzione, consentitemi di sottolinearlo, è anche e soprattutto per la presa di posizione che nei giorni scorsi ha assunto la Regione Lombardia sollecitando l'Esecutivo, dopo un periodo di preoccupante silenzio". (ANSA).