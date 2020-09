Finisce con auto in torrente,donna morta

(ANSA) - LECCO, 04 SET - Una donna è morta perché, dopo aver perso il controllo della sua auto, ha sfondato le barriere di un ponte ed è finita nel torrente Pioverna, nel comune di Cortenova (Lecco), in Valsassina.

Sul posto sono stati inviati l'elisoccorso, ambulanze e pompieri e sono intervenuti i carabinieri, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

L'auto dopo aver sfondato le barriere del ponte, è volata per alcuni metri finendo nelle acque del torrente che attraversa la valle. Sono in corso rilievi e indagini dei carabinieri per stabilire causa e dinamica dell'incidente. (ANSA).