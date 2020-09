Coronavirus: primo caso tra magistrati Milano dopo vacanze

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Primo caso di contagio da Coronavirus al Palazzo di Giustizia di Milano dopo la ripresa delle attività, dopo la pausa estiva. Caso per il quale si è proceduto immediatamente ad applicare la procedura anti-Covid.

Come emerge da una circolare firmata questa mattina dal presidente della Corte d'Appello facente funzione Giuseppe Ondei, ieri sera è risultato positivo un magistrato della Procura generale che lo scorso primo settembre ha celebrato un'udienza nei confronti di un minorenne nell'apposita aula dell'edificio di via San Barnaba. Dopo l'udienza il pg ha accusato malori e il giorno successivo si è sottoposto a tampone.

Quindi già questa mattina, oltre ad essere stati avvisati il medico referente per il Palagiustizia e il medico competente dell'Ats (Agenzia tutela salute), l'aula dove martedì si è tenuta l'udienza è stata chiusa e sanificata e i procedimenti in calendario oggi rinviati. Sanificati anche i corridoi circostanti e la cancelleria della palazzina distaccata dove ha sede, tra l'altro, la sezione famiglia. Anche i cancellieri che tre giorni fa erano in aula, i giudici e l'avvocato del minore, così come il personale che è venuto in contatto con il magistrato risultato positivo, sono stati avvisati di rimanere a casa in attesa dell'eventuale tampone.

Da quanto è stato riferito, l'udienza minorile si è celebrata nel rispetto delle norme: tutti indossavano la mascherina e hanno mantenuto le distanze di sicurezza. In Procura Generale sono stati chiesti i tamponi. (ANSA).