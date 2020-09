Barbara Berlusconi, disumano trattamento da media

(ANSA) - MILANO, 04 SET - "Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l'untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene. Vorrei proprio capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile": è quanto ha detto Barbara Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi, in un'intervista esclusiva pubblicata su Corriere.it. (ANSA).