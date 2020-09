Sala, ricandidatura?Mancano 9 mesi ora concentrato su Milano

(ANSA) - MILANO, 03 SET - "Mancano 9 mesi" alle elezioni comunali per eleggere il prossimo sindaco di Milano, "e sono veramente tantissimi, per cui senza fare date, in questo momento la priorità è stare molto concentrati su Milano". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto le tempistiche con cui comunicherà se correrà o meno per un secondo mandato, a margine della commemorazione per la morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

"Sto lavorando con la mia giunta per preparare un percorso che, come spiegherò nei prossimi giorni, è ampiamente avviato ma per cui è il momento di raccogliere le opinioni dei milanesi - ha aggiunto -. La mia non è tattica ma è la volontà di rimanere molto concentrato con la mia giunta, sulle cose da fare".

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se scioglierà la riserva a dicembre, come aveva fatto nel 2016, Sala ha risposto: "no, non penso. Io non voglio mettere in difficoltà nessuno nel caso non mi ricandidassi, sto lavorando con intensità per il futuro di Milano. È da escludere che io non ci stia pensando a ricandidarmi - ha concluso -. Sto facendo una serie di valutazioni che hanno carattere personale, per cui non voglio mettere in difficoltà nessuno". (ANSA).