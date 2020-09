Mito al via con Daniele Rustioni e Francesca Dego

(ANSA) - TORINO, 03 SET - Il direttore d'orchestra Daniele Rustioni alla testa degli archi dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi inaugura con la violinista Francesca Dego la quattordicesima edizione di Mito SettembreMusica, oltre 80 appuntamenti musicali fra Torino e Milano che proseguiranno fino al 19 settembre.

L'appuntamento con la doppia inaugurazione è venerdì 4 settembre alle 20 al Teatro Regio di Torino, con replica alle 22.30 anche in diretta su Rai Radio3. E ancora, sabato 5 settembre alle 21 al Teatro Dal Verme di Milano. Seguiranno i concerti nelle rispettive città con i sindaci di Torino e Milano, Chiara Appendino e Giuseppe Sala, presidenti onorari della manifestazione.

I protagonisti sono due artisti ancora giovani, ma già celebri in campo internazionale, uniti in un'intesa profonda sul piano artistico e dal matrimonio su quello personale. Rustioni, per molti anni direttore musicale dell'Orchestra della Toscana, è attualmente all'Opéra National de Lyon e all'Ulster Orchestra di Belfast. Dego, dopo il debutto a sette anni, ha intrapreso una carriera solistica fortunatissima che l'ha portata a suonare in tutto il mondo. (ANSA).