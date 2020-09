Michelle Hunziker svuota casa, mercatino per progetto Covid

(ANSA) - BERGAMO, 03 SET - Michelle Hunziker, da tempo residente a Bergamo a seguito del matrimonio con Tomaso Trussardi, ha lanciato attraverso i social network un'iniziativa per raccogliere fondi a sostegno di due progetti di solidarietà, uno per le famiglie in emergenza Covid-19 e uno per le donne vittime di violenza.

Si tratta di un 'mercatino dell'usato' in cui saranno venduti abiti e oggetti di casa Hunziker-Trussardi. Michelle nelle stories di Instagram ha postato alcune immagini della preparazione del mercatino, che si terrà sabato 5 e domenica 6 settembre a Bergamo Alta, al Teatro Sant'Andrea di via Porta Dipinta 39, e ha spiegato: "Svuoto casa, ci sono tante cose stupende, mie, di Tomaso e delle bambine. Il ricavato servirà ad aiutare due progetti: 'Ricominciamo insieme', per le famiglie in difficoltà nell'emergenza Covid a Bergamo, e 'Doppia difesa' per le vittime di violenza. Venite questo weekend a fare un giro, ci sono cose meravigliose e soprattutto prezzacci, vi aspetto".

In vendita al 'Trussardi e Hunziker Vintage Market', come è stato chiamato nelle stories di Michelle, ci sono vestiti, passeggini, lettini, scarpe, libri, accessori e altro. (ANSA).