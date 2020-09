Escursionista precipita e muore sul monte Moregallo

(ANSA) - LECCO, 03 SET - Un escursionista è morto stamane precipitando sulla cresta del monte Moregallo, vetta con quota a 1276 metri, sopra l'abitato di Valmadrera (Lecco). Vano l'intervento d'urgenza dell'elisoccorso dell'Areu, del Soccorso alpino e dei carabinieri, cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica della morte dell'uomo, di cui non sono ancora note le generalità. La vittima è un uomo di 82 anni di Caronno Pertusella (Varese) che stava scendendo assieme a un altro escursionista dal sentiero in cresta che dal Monte Moregallo porta a Valmadrera (Lecco), quando è precipitato. L'incidente è accaduto poco prima di mezzogiorno. La salma è stata portato al Centro operativo del Bion di Lecco.

Nella notte, sempre sul Moregallo, un altro escursionista era stato soccorso, e in questo caso riportato a valle illeso, dopo che si era avventurato in una zona molto impervia per recuperare il proprio cane, attratto forse dalle tracce di qualche altro animale. (ANSA).