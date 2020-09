Archiviato De Siervo, mi è stata resa giustizia

(ANSA) - MILANO, 03 SET - "A distanza di un anno mi è stata resa giustizia anche dalla Procura Federale": così l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato l'archiviazione del procedimento aperto a suo carico dopo un audio registrato - si legge in una nota - "di nascosto con un cellulare e diffuso illegittimamente al termine di una riunione del Consiglio di Lega". "Un audio di pochi secondi, estrapolato ad arte dal contesto per far apparire un pensiero opposto a quello effettivamente rappresentato - ha proseguito De Siervo -. Stavo spiegando in CdA che, attenendoci alle direttive Uefa e Fifa, avremmo cercato di non dare voce, nei nostri stadi, ai violenti e ai facinorosi. Questa archiviazione rende giustizia al mio pensiero in tema di lotta al razzismo e sono felice che oggi la sentenza lo riconosca. Il nostro impegno contro ogni forma di discriminazione, e contro il razzismo in particolare, è massimo. Negli ultimi mesi, infatti, abbiamo continuato a lavorare contro la piaga del razzismo creando un ufficio dedicato che coordinerà tutte le nostre attività in ambito nazionale e internazionale su queste tematiche". (ANSA).