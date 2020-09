Ubriaco si addormenta con l'auto ferma in mezzo alla strada

(ANSA) - PAVIA, 02 SET - In evidente stato di ubriachezza, si è addormentato sulla sua auto con il motore acceso ferma al semaforo rosso. E' successo a Voghera (Pavia), in una via periferica. A segnalare la presenza dell'uomo accasciato al volante sono stati alcuni cittadini, che hanno chiamato i carabinieri.

Al loro arrivo i militari hanno appurato che l'automobilista, un 38enne ucraino, non aveva accusato malori. Era però ubriaco: il successivo controllo ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a quattro volte il limite consentito. L'uomo è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro della patente e il sequestro dell'auto. (ANSA).