Morto lo storico dell'arte Philippe Daverio

(ANSA) - MILANO, 02 SET - E' morto questa notte all'istituto dei Tumori di Milano lo storico dell'arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni. "Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte" ha detto Shammah all'ANSA.

"Intellettuale di straordinaria umanità, un capace divulgatore della cultura, uno storico dell'arte sensibile e raffinato". Così il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. "Con sagacia e passione, ha accompagnato le italiane e gli italiani nell'affascinante scoperta delle architetture, dei paesaggi, dell'espressione creativa, degli artisti, delle fonti del nostro patrimonio culturale. Tutto questo era Philippe Daverio, un uomo di cui ho sempre apprezzato la grande intelligenza e lo spirito critico e che già manca a tutti noi".

La camera ardente sarà aperta domani nella sala della Passione, a Brera, dalle 9.30 alle 18.30. Daverio era membro del comitato scientifico e amico di Brera. I funerali si terranno in forma privata, a causa delle restrizioni legate al Covid, il giorno dopo.