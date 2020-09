Eriksen, felice di aver scelto l'Inter

(ANSA) - MILANO, 02 SET - "Sento di aver fatto la mia parte, nel complesso sono stato contento della scelta fatta di venire all'Inter. E lo sono ancora": Christian Eriksen, impegnato nel ritiro della Danimarca, è convinto di non aver sbagliato scegliendo i colori nerazzurri nonostante il poco spazio che è riuscito a ritagliarsi in campo. "Ero abituato ad essere sempre titolare, ora sto vivendo una situazione nuova, bisogna elaborarla e solo dopo guardare indietro e vedere se sia stato giusto o sbagliato. Bisogna prendere tutto come viene", spiega il centrocampista. Eriksen tornerà ad Appiano Gentile il 7 settembre, giornata di raduno per l'Inter. E il danese spera possa essere un nuovo inizio: "Ho avuto qualche giorno di vacanza, adesso sono in Nazionale e non ho ancora avuto indicazioni su come andrà nel club quando tornerò. Sicuramente spero di tornare e che si riparta tutti da zero, poi bisognerà vedere cosa pensa davvero l'allenatore". (ANSA).