Gasperini: 'La mia Atalanta riparte da zero'

(ANSA) - BERGAMO, 01 SET - "Non voglio più sentire parlare degli ultimi quattro anni e dei record, che esistono per essere battuti. Io sono per ricominciare da zero: chi sta fermo e pensa solamente a ripetersi, alla fine torna indietro". Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, al secondo giorno di lavoro precampionato vuole già alzare l'asticella.

Gasperini chiede rinforzi sul mercato: "Miranchuk è stato individuato come sostituto per la defezione di Ilicic, anche se non è il vice Ilicic".

"Non possiamo porci obiettivi come lo scudetto o la semifinale della Champions: fanno parte della fantasia giornalistica. Vogliamo migliorarci attraverso un rafforzamento dell'organico - spiega il tecnico nerazzurro -. Per come siamo usciti dalla Champions, con due gol presi in rimonta dopo il novantesimo e Gomez e Freuler che si sono fatti male, ci deve rodere ancora". (ANSA).