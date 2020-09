Arriva l'assicurazione per gli occhiali

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Chi non ha mai perso un paio di occhiali? L'azienda tedesca Fielmann, per supportare la sua strategia di espansione in Italia, con un obiettivo di vendita di 700.000 paia di occhiali per un fatturato di 140 milioni di euro, lancia l'assicurazione inclusa nel prezzo degli occhiali da vista e da sole su misura. In caso di rottura, smarrimento e furto il cliente può recarsi in uno degli store per richiedere un nuovo paio di lenti. L'iniziativa è veicolata da una campagna pubblicitaria di cui è protagonista lo chef Alessandro Borghese.

