A Milano in mostra i supereroi della Marvel

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Apre il 12 settembre a WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto di Milano, una mostra dedicata agli ottanta anni (e più) della Marvel, la casa editrice fondata nel 1939 e destinata a cambiare la storia del fumetto mondiale dando vita a personaggi quali Spider-Man, Hulk, Thor, Capitan America, i Fantastici Quattro.

Saranno esposte oltre ottanta tavole originali di maestri come Jack Kirby, Steve Ditko, Olivier Coipel, Steve McNiven, John Buscema, Jim Steranko, Neal Adams, John Romita Sr., John Romita Jr., Bill Sienkiewicz, John Byrne, Rob Liefeld, Jim Lee fino a italiani come Simone Bianchi, Claudio Castellini e Gabriele Dell'Otto. In mostra anche albi originali, manifesti, memorabilia, pannelli esplicativi e gadget. (ANSA).