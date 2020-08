Droga: sequestro record di ketamina in un box del Lodigiano

(ANSA) - LODI, 31 AGO - La squadra Mobile della polizia di Lodi ha arrestato un uomo di 56 anni, residente a Cervignano D'Adda, dopo aver messo a segno, all'interno della sua abitazione, un maxi-sequestro per un quintale di droga trovando, ben stipati in valigie ordinate nel suo box, decine di panetti di hashish per un totale di 70 chilogrammi e anche 30 chilogrammi di Ketamina, droga sintetica utilizzata, originariamente, come anestetico per grandi animali ma, da qualche tempo, molto in voga anche tra i frequentatori di rave party.

Nella stessa abitazione sono stati trovati e sequestrati un termosigillatore e una canna di fucile calibro 12 con matricola abrasa. (ANSA).