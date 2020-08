Con racchetta da tennis danneggia auto, arrestata a Milano

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - E' stata sorpresa la notte scorsa dagli agenti della Questura di Milano mentre, con una racchetta da tennis, danneggiava delle auto in sosta. Per questo, una donna albanese di 43 anni, che è risultata avere precedenti penali, è stata arrestata per danneggiamento aggravato in via Menabrea, nel capoluogo lombardo.

La donna aveva già divelto alcuni specchietti retrovisori.

(ANSA).