Nel Bergamasco grandine e allagamenti

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Una forte grandinata si è abbattuta sulla zona a Nord della provincia di Bergamo, in particolare in Valcavallina e l'Alto Sebino. Neve così forte che ha imbiancato le strade e le colline. Pioggia e la grandine hanno causato anche allagamenti e problemi sulla statale 42, dove i volontari si sono messi al lavoro per ripristinare la viabilità all'altezza di Endine. Auto sono rimaste bloccate nei sottopassi e sono state soccorse dai vigili del fuoco (ANSA).