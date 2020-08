Maltempo: uomo colpito da fulmine in boschi Bergamaschi

(ANSA) - BERGAMO, 30 AGO - Un uomo di 47 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovavanel bosco della Valle dell'Inferno, sopra Ornica, in provincia di Bergamo.

A dare l'allarme sono stati dei passanti che lo hanno visto a terra. La centrale del soccorso alpino ha inviato sul posto le squadre, l'automedica e l'ambulanza.

I soccorritori - undici i tecnici impegnati, più l'équipe sanitaria - lo hanno raggiunto, stabilizzato e portato all'ambulanza. Al momento dell'intervento era in corso un forte temporale tanto che non è stato possibile per l'elisoccorso di Sondrio alzarsi in volo. L'uomo è stato portato in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'intervento si è concluso alle 15. (ANSA).