Coronavirus: in Lombardia nuovi 235 positivi, tre decessi

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Effettuati 12.863 tamponi, sono 235 i positivi al coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Lombardia mentre sono stati 3 i decessi ( complessivamente 16.863). Lo rende noto la Regione la quale spiega che il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,8%.

Dei nuovi casi positivi 30 sono debolmente positivi' e sette a seguito di test sierologico. Sono 20 i malati in terapia intensiva, +2 rispetto a ieri mentre quelli non in terapia intensiva sono 194 (+9). (ANSA).