Meteo: ancora avverso, permane allerta

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - E' proseguito per tutta la notte il lavoro del personale di Anas e delle forze dell'ordine impegnati nel ripristino della circolazione a seguito dell'ondata di maltempo che sta interessando il Nord Italia e in particolare la Lombardia. Mentre per il momento il meteo prevede ancora instabilità e fenomeni temporaleschi, su quasi tutte le province lombarde, almeno nel fine settimana, con vari momenti temporaleschi.

Nel dettaglio della viabilità, è stata riaperta al traffico la strada Statale 233 "Varesina" in località Cadegliano-Viconago (Varese); la chiusura si era resa necessaria per una frana che aveva invaso la carreggiata durante la giornata di venerdì.

Anche la carreggiata in direzione della Svizzera della strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" a Colico Piano (Lecco), chiusa nella serata di ieri sempre a causa di una frana, è stata riaperta al traffico.

Regolarmente fruibile anche la Statale 42 " del Tonale e della Mendola" tra Malonno (Brescia) e Sorico (Brescia), dove è stata ripristinata la circolazione anche lungo la corsia di marcia, a seguito della pulizia del materiale fangoso.

Permane invece la chiusura della Strada statale 340 "Regina" tra Domaso e Gravedona, in provincia di Como, a seguito di una serie di smottamenti.

Per quanto riguarda il meteo, l'Arpa della Lombardia segnala come allerta arancione (una gravità media) alcune zone di Valchiavenna e Bassa Valtellina, i Laghi e le Prealpi varesine, la Valcamonica, i Laghi orientali e le pianure centrali con il nodo idrogeologico di Milano. (ANSA)