Maltempo scoperchia tetto in rsa Milano

(ANSA) - MILANO - 29 AGO - Una complessa operazione di trasferimento si è resa necessaria, in una Rsa milanese, a causa dello scoperchiamento di un tetto provocato dal nubifragio che si è abbattuto sulla città, a più riprese, dalla serata di ieri.

Una decina gli ospiti che sono stati portati via, sotto la pioggia, tra misure di sicurezza Covid, dalle ambulanze del 118.

E' accaduto in via Arsia, nella periferia nord del capoluogo, poco dopo le 21. A causa dei danni inflitti dalla pioggia sono stati portati in un'altra sede del gruppo, in via Paravia, i pazienti che si trovavano in un reparto isolato all'ultimo piano, tutti in attesa dell'esito del tampone. Gli ospiti hanno trovato posto in un'altra Rsa, che era Covid-free e dove ora si spera che nessuno dei nuovi arrivi risulti positivo.

Sul posto anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza del tetto. (ANSA)