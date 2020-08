Maltempo: frana nel comasco, interrotta statale

(ANSA) - COMO, 29 AGO - La Statale Regina, che percorre la sponda occidentale del lago di Como, è interrotta da questa mattina a causa di una frana caduta all'altezza del Comune di Vercana, tra Domaso e Gravedona, in seguito alle forti piogge cadute a partire da ieri sera.

I vigili del fuoco stanno effettuando vari interventi per allagamenti e smottamenti soprattutto nella zona dell'Alto Lario, dove è interrotta per il cedimento di un muro anche la strada provinciale 4 che da Gravedona sale verso i monti.

(ANSA).