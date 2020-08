Calcio: Cagliari congela Czyborra, primo acquisto Marin

(ANSA) - CAGLIARI, 29 AGO - Il primo acquisto del Cagliari non sarà quello di Czyborra: l'affare tra club rossoblu e Atalanta per il momento è congelato. Secondo quanto riferito da un quotidiano sportivo, l'esterno classe 1999 di Berlino sarebbe risultato positivo al tampone per il Covid 19, notizia questa che non è stata confermata dall'Atalanta. Czyborra era in predicato di trasferirsi al Cagliari in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni, e ora rimane, almeno per ora, a disposizione dell'allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini: lunedì comincia il precampionato in sede, a Zingonia.

Czyborra era da pochi giorni rientrato in Germania dopo una vacanza a Porto Cervo, e il Cagliari, nonostante lo abbia 'congelato' rimane interessato. Intanto ha fatto una contromossa, visto che potrebbe tornare alla base Pajac, la scorsa stagione al Genoa.

Intanto è a un passo dall'ufficialità l'arrivo del centrocampista Razvan Marin dall'Ajax: questo calciatore romeno avrebbe dovuto sostituire al meglio, per la dirigenza della squadra di Amsterdam, quel de Jong ceduto al Barcellona. Ma non è andata così, e da qui la decisione di cederlo. Marin ha sostenuto le visite mediche a Roma a Villa Stuart ed è pronto ad aggregarsi al resto del gruppo già dalla prossima settimana.

