Bimbo di 6 anni solo in treno, voleva andare dalla mamma

(ANSA) - CREMONA, 29 AGO - Rimasto a casa con il fratello maggiore, aveva voglia di vedere la mamma, al lavoro. E così, per raggiungerla subito, un bambino di sei anni, di Parma, è uscito senza che il fratello se ne accorgesse, ha raggiunto la stazione della città emiliana, vicina all'abitazione di residenza, ed è salito su un treno, un regionale diretto a Brescia. E' stato il capotreno ad accorgersi di quel bimbo tutto solo in carrozza. E capito che qualcosa non quadrava, ha raggiunto il piccolo facendosi raccontare come mai fosse in viaggio. Di fronte alla spiegazione del bambino, che ha riferito della madre impiegata come operatrice sanitaria all'ospedale di Parma e del suo irresistibile desiderio di incontrarla, l'addetto si è fatto consegnare il cellulare che il bimbo portava con se ed è riuscito a contattare la madre.

Contestualmente, ha allertato i carabinieri di Casalmaggiore: sono stati questi ultimi a prendere in consegna il bambino e ad attendere l'arrivo della madre nella stazione del paese in provincia di Cremona. Lì, mamma e figlio si sono abbracciati. Ma ora la donna, nigeriana separata dal marito, rischia una denuncia per abbandono di minore. (ANSA).