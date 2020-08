Ats Insubria, boom tamponi, anche 4 giorni per risultato

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Potrebbero volerci anche quattro giorni per avere il risultato dei tamponi fatti a chi rientra da Malta, Grecia, Spagna e Croazia. Lo sottolinea l'Ats Insubria, cioè l'ex Asl che include le province di Como e Varese, dove si trova l'aeroporto di Malpensa. E questo per "l'elevato numero di tamponi eseguiti in questi giorni e in programma nel fine settimana, in Lombardia, sui passeggeri in rientro" dai quattro paesi.

Il boom di richieste, spiega l'Ats in una nota, "potrebbe causare un rallentamento nella comunicazione dei referti fino a 96 ore". Comunque "la situazione si normalizzerà nei primi giorni della prossima settimana, rientrando nello standard consolidato di 48 ore" e "chi avesse necessità urgenti può rivolgersi ad altra Struttura/ Laboratorio, come previsto dalla normativa". (ANSA).