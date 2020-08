Coronavirus: Lombardia, con boom tamponi 316 positivi

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Con 19.721 tamponi effettuati è di 316 in numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia (di cui 42 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico). Aumenta di 3 il numero di ricoverati in terapia intensiva, che sale a 17, mentre diminuisce di uno quello dei pazienti negli altri reparti (172). Sono invece tre i decessi, che porta il totale complessivo a16.860 . (ANSA).