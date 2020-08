Vasto incendio in un fienile a Lodi

(ANSA) - LODI, 27 AGO - Sono ancora in corso le operazini di spegnimento dell'incendio divampato la scorsa notte in un fienile a cascina Boccalera, a Lodi, non lontano dal polo universitario della città e dal Parco TecnoLogico Padano.

I pompieri lodigiani, dopo aver lavorato sul posto tutta la notte, stanno ancora cercando di spegnere fiamme e focolai, sparsi nei 600 metri quadrati di struttura dove erano stati stipate oltre 500 rotoballe. I Vigili del fuoco hanno ancora diversi mezzi su posto. La direzione del vento attualmente indirizza il fumo lontano dalla città. (ANSA)