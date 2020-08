Scontro pullman-moto, un ferito a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina presto in centro a Milano. L'uomo, un 35enne, secondo quanto riferito dalla Polizia Locale era a bordo di uno scooter e stava guidando in direzione del centro quando, all'altezza dell'incrocio tra corso Buenos Aires e via Pergolesi, poco prima delle 7, ha impattato con il mezzo di una linea privata, di quelli che fanno spola tra parcheggi, stazioni e aeroporti.

Il conducente del mezzo, trasportato dal 118 all'ospedale di Niguarda, ha riportato fratture agli arti inferiori e superiori, dopo essere stato sbalzato per alcuni metri e finito contro dei manufatti stradali sul marciapiede. Nessun ferito tra i passeggeri del mezzo di linea. La dinamica dello scontro è in corso di accertamento da parte della Polizia Locale. (ANSA)